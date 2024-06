Italia-Albania, l'esordio a Euro 2024: dove vedere il match in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto per l'esordio dell'Italia a Euro 2024. Sabato sera gli Azzurri sfideranno l'Albania nella prima gara della fase a gironi della competizione. Appuntamento al 15 giugno ore 21 al Westfalenstadion di Dortmund. Dove seguire gli uomini di Spalletti? Il match sarà visibile in chiaro su Rai Uno, ma anche Sky Sport. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming sulle app RaiPlay, NOW TV e SkyGo.