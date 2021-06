Italia, all'esordio si fa (quasi) sempre festa: è imbattuta dal 2008

L'Italia inizia alla grande Euro 2020. Dominio totale nella partita d'esordio contro la Turchia e rotondo 3-0 con autogol di Demiral e reti di Immobile e Insigne. Gli azzurri portano così a 3 le vittorie consecutive al primo atto di un grande torneo (Italia - Inghilterra 2-1 nel 2014 e Belgio - Italia 0-2 nel 2016), mentre l'ultima sconfitta risale a 13 anni fa, negli Europei del 2008 in Austria e Svizzera: in quell'occasione l'Olanda surclassò gli azzurri battendoli 3-0. L'elenco degli esordi dopo il 2008 in Mondiale ed Europei.

Mondiale Sudafrica 2010: Italia - Paraguay 1-1.

Europeo Polonia e Ucraina 2012: Spagna - Italia 1-1.

Mondiale Brasile 2014: Inghilterra - Italia 1-2.

Europeo Francia 2016: Belgio - Italia 0-2.

Europeo itinerante 2021: Turchia - Italia 0-3.