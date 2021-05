Italia, allarme dallo spazio. Tra pochi giorni precipita un razzo

E’ di nuovo terrore fra gli scienziati di mezzo mondo e questa volta la colpa non è del covid. In queste ore gli esperti stanno monitorando l’atmosfera terrestre. L’allarme è relativo alla pioggia di detriti che potrebbero cadere per via del Long March 5b. Si tratta di un razzo cinese che viaggia incontrollato intorno al pianeta. È stato spedito in orbita pochi giorni fa da Pechino e ruota attorno alla Terra ogni 90 minuti. Una caratteristica questa che rende impossibile il calcolarne della traiettoria. Nel peggiore dei casi, ha spiegato alla Dpa l'astrofisico Jonathan McDowell dell'Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics di Cambridge negli Stati Uniti, sarebbe "come un piccolo incidente aereo, ma con abbastanza frammenti e detriti da provocare ingenti danni".

Ma la domanda è dove potrebbe cadere? E quando?

Sulle tempistiche in base ai calcoli, non si dovrebbe scavalcare la prossima settimana. Gli esperti sono stati chiari: “Entro metà della prossima settimana avremo i detriti sulla Terra…” Sul dove, anche l’Italia è a serio rischio. CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTERO.

