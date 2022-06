Italia-Argentina, le pagelle dei quotidiani: disastro azzurro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'altra brutta sconfitta per l'Italia che, dopo il mancato ingresso al Mondiale con la Macedonia, perde anche con l'Argentina. Nella Finalissima di Wembley, l'Albiceleste si impone per 3-0 in un match senza storia da primo minuto al novantesimo. A segno Lautaro, Di Maria e Dybala. Disastro azzurro anche nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 5.5, Bonucci 4, Chiellini 6 (dal 46′ Lazzari 5), Emerson 5.5 (dal 77′ Bastoni sv); Barella 6, Jorginho 4, Pessina 5 (dal 63′ Spinazzola 6); Bernardeschi 5 (dal 46′ Locatelli 5), Belotti 5 (dal 46′ Scamacca 5.5), Raspadori 5.5. All. Roberto Mancini 5

GAZZETTA DELLO SPORT

iTALIA (4-3-3): Donnarumma 7.5; Di Lorenzo 4.5, Bonucci 4,5, Chiellini 6(dal 46′ Lazzari 4.5), Emerson 5.5 (dal 77′ Bastoni sv); Barella 6, Jorginho 4.5, Pessina 4,5 (dal 63′ Spinazzola 5); Bernardeschi 4.5 (dal 46′ Locatelli 5), Belotti 4.5 (dal 46′ Scamacca 4.5), Raspadori 6. All. Roberto Mancini 4.5