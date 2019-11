Italia - Armenia, Immobile fa doppietta e raggiunge quota 10 gol: superato Belotti

AGGIORNAMENTO - Dicevamo, la partita è ancora tutta da giocare. E Immobile non ne vuol sapere di fermarsi. Infatti, al minuto 32', ecco che arriva la doppietta: scatto bruciante, portiere superato e palla in rete. Questo è il centro numero 10, che gli permette superare Belotti in questa appassionante sfida a due.

L'Italia scende in campo per affrontare l'Armenia, con Immobile pronto a far faville in attacco. Bastano solamente 10 minuti al bomber della Lazio per scatenare l'inferno. All'ottavo giro di lancetta insacca il pallone di testa su assist di Chiesa: il terzo di fila, dopo Israele e Finlandia. In totale sono 9 i gol segnati in Nazionale, e questa rete permette a Ciro Immobile di agguantare Belotti in tale classifica. Passa solamente un minuto ed è ancora l'attaccante a illuminare il terreno di gioco: assist delizioso per Zaniolo, che davanti al portiere deposita in rete. E la partita è ancora tutta da giocare...

