Italia - Belgio, Immobile vs Mertens: le quote dei bookmakers

Italia - Belgio non sarà solamente la sfida tra le due squadre più in forma del torneo, ma sarà anche il faccia a faccia tra i due grandi attaccanti della nostra Serie A: Immobile e Mertens. Secondo i bookmakers l'attaccante della Lazio è il favorito per lasciare il segno nella partita. Per i betting analyst di Stanleybet.it a partire con i favori del pronostico è il centravanti italiano. Una sua rete vale 2,40 la posta contro il 4,75 riservato a quello del folletto del Napoli. Secondo Agipronews.it, la rete di Mertens a sbloccare il match è quotata a 10 contro la quota di 5 per l'attaccante della Nazionale. La doppietta per il numero 17 è quotata 8, mentre la doppia marcatura dell'attaccante del Napoli è molto più alta (in cartello a 28). Sarà una sfida da dentro o fuori per le due nazionali, ci sarà la voglia di far bene da entrambi le parti con un occhio di riguardo per i marcatori del match.