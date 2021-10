Italia - Belgio, più di 5 milioni di telespettatori per la "finalina"

Un altro successo per l'Italia di Roberto Mancini, non solo sul campo ma anche in televisione. La gara contro il Belgio, vinta per 2-1, andata in onda alle 15:00 ha infatti catturato l'attenzione di 5.497.000 telespettatori totalizzando il 34.6% di share. Un ottimo risultato per il pomeriggio della rete ammiraglia che aveva registrato ottimi ascolti anche per la semifinale contro la Spagna con 9.075.000 telespettatori e uno share pari al 36.96%.

Lazio, tour de force per i ragazzi di Sarri: ben 7 match in 22 giorni

Lazio, Immobile in Paideia: controlli medici per l'attaccante - FOTO

TORNA ALLA HOME