Italia - Belgio, Sirigu: "Rammaricati per la sconfitta con la Spagna, ora ripartiamo"

Pochi minuti al fischio d'inizio di Italia - Belgio. Prima dell'incontro Salvatore Sirigu ha parlato così ai microfoni della Rai: "Imbattibilità persa? Le cose importanti sono ben altre. Siamo contenti di aver fatto una striscia positiva molto lunga. Bisogna ripartire nel migliore dei modi. Se fosse stato per il mister avrebbe voluto vincere mercoledì per giocarci la finale a San Siro. Così non è stato. Siamo rammaricati per come è successo non per la sconfitta di per sé che accettiamo. Abbiamo un percorso da fare. Dovremo essere bravi a costruire un percorso con altrettanti risultati importanti".