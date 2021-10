Italia - Belgio, Toni: "A questa Nazionale manca Immobile. Acerbi è una valida alternativa"

Gli Azzurri si sono resettati dopo la battuta d'arresto con la Spagna e hanno steso il Belgio nella finale per il terzo posto della Nations League. L'attacco dell'Italia è andato un po' a rilento in queste due partite, realizzando solo 3 gol (uno solo è stato segnato da un attaccante di ruolo). Negli studi di Rai Sport, Luca Toni ha risposto così alla domanda su una possibile modifica dell'assetto tattico: "Raspadori si è mosso bene, ma da un attaccante ci si aspettano i gol. Oggi mi pare non abbia mai tirato in porta. Vedremo se Mancini deciderà di cambiare assetto tattico o continuerà in questo modo, ma ci dobbiamo ricordare che mancavano Immobile e Belotti e con questo modulo ci abbiamo vinto un Europeo".

DIFESA - "Acerbi e Bastoni hanno retto molto bene, sono stati attenti nonostante non giochino spesso insieme. Sono una valida alternativa a Bonucci e Chiellini".