Italia, Bonucci: "Importante giocare l'Europeo a Roma con i tifosi"

Alla vigilia del match contro la Bulgaria Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni della Rai e tra i tanti argomenti toccati c'è anche quello dell'Europeo che si disputerà a maggio e la possibilità di avere finalmente i tifosi negli stadi. La Uefa ha infatti avvisato tutti i paesi partecipanti che chi non potrà garantire il pubblico durante i match sarà escluso come ospitante: "Ovvio che la priorità è la salute. Sappiamo gli sforzi che stanno facendo il Presidente e il Governo per far sì che quell'11 giugno del 2021 apra l'Olimpico con il numero che ci consentirebbe di avere tifosi presenti. Per noi sarebbe importante giocarlo in casa e sono sicuro che tutte le parti chiamate in causa faranno il massimo affinché la Nazionale possa giocare a Roma con i tifosi sugli spalti".

