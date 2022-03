Italia, Brambati: "Questa sera ho paura di qualche brutta sorpresa..."

Una finale d'agguantare, e ancora, il sogno qualificazione Mondiale da realizzare. L'Italia scenderà in campo questa sera nella semifinale contro la Macedonia del Nord in contemporanea con la sfida Portogallo - Turchia, che decreterà la finalista. Tutto pronto allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, i ragazzi di Roberto Mancini non vogliono lasciarsi sfuggire il Mondiale. Ad esprimersi in merito è l'ex calciatore Massimo Brambati che, ai microfoni di TMW Radio si è espresso su quel che sarà la partita di questa sera: "Con la pressione devi viverci. All'Europeo non c'era, perché tutto quello che veniva era tanto di guadagnato. Credo che un pizzico di fortuna poi ce l'abbiamo avuta. E non dimenticherei che un protagonista di quella vittoria è stato Chiesa, che ora manca, così come Spinazzola, due giocatori che hanno rappresentato tanto in quell'Europeo. Ci siamo incasinati da soli, con quei due rigori di Jorginho sbagliati. Io sono sincero, sono positivo ma non la vedo facile. Ho paura di qualche brutta sorpresa".