Italia, Brambati: "Rendimento di Immobile? Il gioco non predilige i suoi movimenti..."

Stop al campionato, via alla Nazionale. Gli azzurri di Roberto Mancini scenderanno in campo per i due impegni in Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Tema quindi sempre attuale quello di Ciro Immobile che ancora una volta ha risposto presente. Questo il pensiero di Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio: "Rendimento in Nazionale? Mi hanno sempre parlato bene dell'uomo, prima che del calciatore. Credo che neanche lui si dia una spiegazione. Certo magari il fatto di avere in Nazionale un gioco che non predilige i suoi movimenti può essere una parziale spiegazione".