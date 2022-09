Italia, Cancellieri e Provedel posano con la maglia azzurra: quanti complimenti! - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È iniziata la prima sosta stagionale per le Nazionali. Sono otto i calciatori biancocelesti che hanno salutato Formello per rappresentare il proprio paese. Tra questi ci sono anche Matteo Cancellieri e Ivan Provedel, alla prima chiamata con l'Italia. I due, che hanno convinto Mancini in questo avvio di campionato, hanno posato con la tanto ambita maglia azzurra pubblicando i propri scatti sui rispettivi profili social. Tanti complimenti ricevuti soprattutto dal portiere ex Spezia, vera e propria rivelazione di questo avvio di stagione per la Lazio. L'estremo difensore, che oggi ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore della Nazionale, ha ricevuto tanti complimenti tra i commenti. I più importanti, oltre a quelli dei tifosi, di Sergej Milinkovic, Giulio Maggiore e Riccardo Saponara.