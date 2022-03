Italia, Cannavaro: "Non andare al Mondiale un disastro per tutti"

TUTTOmercatoWEB.com

Servirà il massimo impegno da parte dell'Italia di Roberto Mancini nel match in programma giovedì 24 marzo contro la Macedonia del Nord. Gli azzurri dovranno prima battere la nazionale di Igor Angelovski per poi giocarsi l'accesso ai prossimi Mondiali contro la vincente di Portogallo - Turchia. Questa la disamina dell'ex campione del Mondo Fabio Cannavaro sulle pagine de Il Mattino: "Tra noi e il Qatar potrebbe esserci il Portogallo ma anche la Turchia non sarebbe una passeggiata. E prima ancora a Palermo la Macedonia. Abbiamo buttato al vento un bonus a Roma con la Svizzera, non esiste non andare al Mondiale per otto anni. Sarebbe un disastro per tutti. Mancini troverà le risorse per riuscire a qualificarsi".