Italia, Chiellini: "Viviamo questo momento con grande entusiasmo, siamo pronti!"

Sale l'adrenalina in vista dell'inizio degli Europei che prenderanno il via domani con il match tra Italia e Turchia in programma alle 21:00 allo stadio Olimpico. Gli azzurri di Mancini sono pronti al debutto come confermano le parole del capitano Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo aspettato un anno per giocare questo Europeo, lo stadio è pronto e da oggi si respira un'adrenalina diversa, ora non resta che andare in campo. Bisogna vivere questo mese con grande entusiasmo e poi le cose verranno da sole. Siamo pronti mentalmente e fisicamente. I nostri avversari sono una squadra pericolosa: in nazionale rendono anche meglio che con i loro club".

Italia, Mancini: "La prima gara è la più difficile. Formazione? Non ho deciso"

Amoruso: "Lazio, scelta saggia. Tare allestirà la squadra giusta per Sarri"

TORNA ALLA HOMEPAGE