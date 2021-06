Italia, Clementino indovina il pronostico: il commento di Immobile - FT

Italia champagne. Dopo il 3-0 alla Turchia, stesso risultato anche contro la Svizzera. Una vittoria che non ha minimamente sorpreso Clementino: il rapper infatti a pochi minuti dal fischio d'inizio aveva pronosticato il risultato esatto nella trasmissione dei The Jackal. Indovinata anche la previsione di Ciro Immobile come uno dei marcatori. L'attaccante della Lazio dopo la partita ha così commentato su Instagram: "Profetico frat'mo". A questo punto prima di Italia - Galles Clementino è chiamato a ripetersi.

