Italia, Costacurta: "Immobile irrealizzato in Nazionale, Mancini era un po' come lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si continua a parlare di Italia a 24 ore dalla gara degli azzurri contro la Turchia in programma martedì 29 marzo. Il match, tra le eliminate da Qatar 2022, non ha nessuna valenza se non quella del ranking. A dire la sua sulla situazione è l'ex calciatore Billy Costacurta intervistato da La Repubblica: "In questa Nazionale ci sono giocatori in fase discendente, come Insigne, o irrealizzati in Nazionale come Immobile. Ai miei tempi, anche Mancini era un po’ come lui. I problemi del calcio italiano sono ben più vecchi e durano da assai più tempo. In Nazionale ci sono giocatori che non hanno mai disputato neanche un minuto di Champions, ci sono il centravanti della Lazio e l’attaccante del Sassuolo. Le nostre squadre sono tutte uscite dalla grande Europa prima dei quarti".