Italia, De Canio punta su Immobile: "Al momento è una certezza, anche se..."

Luigi De Canio punta su Immobile per gli spareggi di marzo. La Nazionale italiana dovrà giocare contro la Macedonia e poi, eventualmente, contro il Portogallo per staccare il pass per Qatar 2022. L'allenatore a TMW Radio ha detto la sua sugli attaccanti a disposizione di Mancini: "In questo momento Immobile è quello di maggior affidamento e rendimento, la certezza, anche se in azzurro non riesce ad essere così incisivo come nella Lazio. Raspadori e Scamacca devono ancora crescere, se Immobile arriva in buona condizione è una garanzia"