Italia, Di Biagio: "Dobbiamo fare i complimenti a Mancini"

L'Italia esce sconfitta malamente dal Borussia Park contro la Germania. La sfida di Nations League si è conclusa per 5-2 con la vittoria dei tedeschi sulla Nazionale di Roberto Mancini. Come riporta sportface.it, l'ex Lazio Gigi Di Biagio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per sottolineare il lavoro svolto dal ct azzurro: “In questi 15 giorni Roberto penso che abbia fatto il massimo. Dispiace finire così ma non dobbiamo dimenticare le partite precedenti e dobbiamo ringraziare Mancini per il coraggio. Ha fatto giocare ragazzi che non sono mai stati in Under 21, neanche in Serie A, quindi dobbiamo fargli i complimenti. Chiesa è stata una grandissima mancanza per la Nazionale, si è sentita la sua assenza. Zaniolo è tornato bene dopo due anni di infortuni e se troverà la continuità potrà essere tra i più forti anche a livello internazionale”.