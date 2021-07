Italia, Di Michele critico: “Immobile? L’unica nota stonata”

David Di Michele, ex attaccante di Palermo e Udinese, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla Nazionale ad Euro 2020. L'ex calciatore, cresciuto nel settore giovanile della Lodigiani, si è concentrato in modo particolare sulla prestazione di Immobile contro il Belgio e sull'infortunio di Spinazzola: "Le immagini del saluto del terzino dimostrano che Mancini ha saputo creare un gruppo coeso. Le parole sussurrate all’orecchio del giocatore dal ct dimostrano quello che l’allenatore è riuscito a fare fin qui, è un gruppo unito e lui è sempre presente. Senza Spinazzola l’Italia perderà parecchio dal punto di vista fisico. Insigne potrebbe avere più spazio in avanti con un po’ meno di difesa dietro. Dipende da quello che vorrà fare Mancini, se continuare come abbiamo visto fino ad ora o spingere un po’ di più in avanti. Immobile? Ieri sera è stato l’unico stonato della serata, è stato troppo egoista”.