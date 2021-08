Italia, dopo il trionfo a Wembley ripartono le baby nazionali: gli impegni

RASSEGNA STAMPA - Dopo un mese esatto dal trionfo della Nazionale maggiore a Wembley, oggi riparte anche la Nazionale Under 17 guidata da Bernardo Corradi. Purtroppo la pandemia ha imposto uno stop agli allenamenti e agli impegni che sono stati, per forza, rimandati. L’attesa è finita. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, oggi a Lecco l’Under 17 dell’ex attaccante della Lazio scenderà in campo contro la Svizzera alle ore 17 per il primo dei due test finalizzati alle qualificazioni europee, che si svolgeranno dal 27 ottobre al 2 novembre. Il secondo test è in programma per dopodomani a Losone nel Canton Ticino. Domani sarà la volta dell’Under 18 di Daniele Franceschini che a Coverciano incontrerà l’Albania. Venerdì sarà il giorno dell’Under 19 di Carmine Nunziata: sempre a Coverciano anche loro sfideranno l’Albania. Test importante per la qualificazione all’Europeo di categoria che si disputerà in Slovenia dal 6 al 12 ottobre. Notevole la presenza tra le varie Nazionali di categoria di 7 azzurrini laziali: Magro, Milani, Troise, Brasili, Rossi, Crespi e Ruggeri.

