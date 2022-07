Italia Femminile, Gravina: “C’è amarezza. Ora pensiamo al Mondiale”

TUTTOmercatoWEB.com

Non è un momento facile per la Nazionale maschile e femminile. Le azzurre guidate da Milena Bertolini hanno incassato un duro colpo per aver mancato la qualificazione agli Europei di questa estate. In merito a quanto accaduto si è espresso il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Queste le sue parole: “C'è molto dispiacere, soprattutto per le ragazze. Dopo tanti giorni di preparazione, non centrare una qualificazione su cui avevamo puntato moltissimo un po' di amarezza la dà. Dobbiamo accantonare la delusione, a breve avremo due appuntamenti importanti per centrare il Mondiale 2023”. Sulla possibilità di far affiancare la ct, il numero uno della Federazione ha sostenuto: “Ragionando così, vogliamo il male della Nazionale. Abbiamo già tensioni esterne legate a un'eliminazione molto rapida, accompagnata anche da un senso di colpa delle atlete e della ct".

