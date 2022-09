Italia femminile, le azzurre battono la Romania e volano al Mondiale!

TUTTOmercatoWEB.com

L'Italia femminile è al Mondiale. La compagine allenata dalla Bertolini hanno raggiunto l'obiettivo prefissato grazie alla vittoria sulla Romania. Una gara dura risolta dalle reti di Giacinti nel primo tempo e di Boattin nella ripresa. Il campionato del Mondo si svolgerà in Australia e in Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto del 2023. Le azzurre staccano il pass per la competizione per la seconda volta consecutiva.