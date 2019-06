Italia femminile, questa sera gli ottavi contro la Cina: il tabellone

Manca solo l'Italia femminile, impegnata questa sera contro la Cina (ore 18, su Rai 1 e Sky Sport Mondiali) e Olanda-Giappone che andrà in scena alle ore 21. Poi il tabellone dei quarti di questi Mondiali femminili sarà al completo, le azzurre vogliono esserci: “Sarà un ottavo di finale complicato, ma il regalo che voglio per tutte è arrivare ai quarti di finale”, così ieri, nel giorno del suo 53° compleanno e alla vigilia del match contro le asiatiche, si è espresso il ct Milena Bertolini. Vincere questa sera significherebbe eguagliare un record, quello ottenuto nel 1991 quando (proprio nel mondiale giocato in Cina) le azzurre entrarono nelle prime 8 squadre del mondo. Il tabellone intanto è andato riempiendosi, e le tre sfide già delineate per i quarti di finale saranno: Germania-Svezia, Norvegia-Inghilterra e il big match Francia-Stati Uniti. L'Italia, in caso di passaggio del turno, affronterà la vincente di Olanda-Giappone e poi – in un'ipotetica cavalcata fino alla finale – potrebbe incontrare la Germania in semifinale e la Francia in finale. Una sorta di deja-vu della Coppa del Mondo maschile di Germania 2006, ma è presto per parlarne: ora testa alla Cina, le azzurre non vogliono svegliarsi da questo sogno Mondiale.

CALCIOMERCATO LAZIO, CAICEDO VALE 9 MILIONI

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SULLE USCITE

TORNA ALLA HOMEPAGE