Italia-Germania, dove guardare la partita in tv e streaming

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo impegno nella fase a gironi di Nations League per l'Italia sarà contro la Germania di Flick. Il big match, in programma sabato ore 20:45 al Dall'Ara di Bologna, sarà visibile in diretta tv gratis e in esclusiva su Rai 1, che, come di consueto, detiene i diritti delle partite della Nazionale. Sarà possibile seguire la sfida anche in diretta streaming su Rai Play tramite pc, smartphone o tablet.