Italia-Germania, Kimmich: “Vogliamo vincerle tutte”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa prima di Italia-Germania, Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, ha presentato così la gara: "Ora ci giochiamo tante partite e ce la vogliamo godere. Certo che ci sono differenze tra grandi squadre e piccole squadre da affrontare, ma noi vogliamo vincerle tutte. Secondo me abbiamo giocato molto bene con tutti ultimamente, anche con l'Olanda. Queste gare che ci aspettano però non saranno amichevoli e per questo a me piacciono. Ci serviranno per capire dove siamo e a che livello siamo".