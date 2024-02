Italia, Giaccherini schiera l'undici per l'Europeo: "Su Immobile dico..."

TUTTOmercatoWEB.com

Mesi di avvicinamento al grande appuntamento. In estate si gioca l'Europeo del 2024 e l'Italia si presenta da campione in carica. Emanuele Giaccherini, intervistato da Numero Diez, ha schierato il suo ideale undici per giocare la competizione. Questa la sua analisi: "In porta Donnarumma. Poi giocherei con la difesa a tre composta da Mancini, Acerbi e Bastoni. Di Lorenzo a destra e a sinistra potrebbe giocare anche Chiesa a tutta fascia. Può essere coperto da Barella. Davanti alla difesa Jorginho e l'altra mezzala uno tra Pellegrini e Frattesi. Davanti schiererei Retegui e Immobile. Non so se possono giocare insieme però per me ci sono loro due. Poi anche Scamacca e Pinamonti".