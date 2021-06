Italia, Giordano: "Mancini dovrà fare dei cambi di formazione con il Belgio"

Dopo aver vinto contro l'Austria, fra 4 giorni l'Italia tornerà in campo per affrontare il Belgio ai quarti di finale di Euro 2020. La sfida contro gli austriaci, durata 120 minuti, ha tolto molte energie agli Azzurri e questo potrebbe portare Mancini a fare dei cambiamenti per la formazione titolare. Bruno Giordano, intervenuto a TMW Radio, crede sia inevitabile il turnover: "Qualcosa andrà fatto, 120 minuti hanno tolto energie, incontri una squadra che può essere superiore all'Austria sotto l'aspetto fisico. Non so in che reparto, ma qualcosa andrà fatto. Chiesa lo abbiamo visto in forma, ci può stare giochi dal 1'. Credo che qualcosa Mancini dovrà farla".

CHIESA - "Federico è di quei giocatori per cui l'ultimo pallone è quello della vita. E' un giocatore di una volta".