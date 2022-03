Italia, il web insorge per l'esclusione di Zaccagni: "Uno dei giocatori più in forma in tribuna"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanno facendo molto discutere le scelte del ct dell'Italia Roberto Mancini in vista della gara di stasera tra gli azzurri e la Macedonia del Nord. Il tecnico ha infatti deciso di tenere fuori alcuni nomi importanti come Belotti ma anche Zaniolo e soprattutto Mattia Zaccagni che in questi mesi con la maglia della Lazio ha dimostrato di essere in gran forma.

Immediate le reazioni social dove il nome di Zaccagni è volato in tendenza su Twitter e dove moltissimi tifosi hanno espresso il loro dissenso: "Belotti e Zaniolo posso capirlo, Scamacca no, Zaccagni bho?", "Zaccagni fuori e Insigne che non ne salta più uno dentro", e ancora: "Ma in che senso Zaccagni in tribuna!!!", "Ma Zaccagni anche non mi spiego. In questo momento è uno dei giocatori più in forma e salta l'uomo". Insomma una valanga di messaggi e tanti dubbi sui motivi della decisione.