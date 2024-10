Italia, Kean lascia il ritiro per infortunio: al suo posto Lucca

Fonte: Tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Adesso è arrivata anche la conferma ufficiale della FIGC, Moise Kean lascia il ritiro della Nazionale italiana e fa posto a Lorenzo Lucca.

Prima seduta di allenamento nel pomeriggio per la Nazionale, da ieri sera in ritiro a Coverciano in vista degli impegni di UEFA Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine). Constatata l’indisponibilità di Moise Kean per le prossime due gare, questa mattina l’attaccante della Fiorentina – alle prese con una lombalgia - ha lasciato il raduno e ha fatto rientro presso il club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso.

Si sta invece per aggregare al gruppo Lorenzo Lucca, alla seconda convocazione in Nazionale sette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador.