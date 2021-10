Italia, la Spagna spezza l'incantesimo: altra sconfitta interna dopo 22 anni

La Spagna batte l'Italia 2-1 a San Siro nella semifinale della Nations League e interrompe la striscia di 37 risultati utili consecutivi della squadra di Mancini. Ma non solo, perché la sconfitta di stasera spezza un incantesimo ancora più lungo che durava da 22 anni: la precedente sconfitta casalinga degli azzurri in gare ufficiali è datata 8 settembre 1999. In quell'occasione la Danimarca passò all'allora San Paolo di Napoli per 3-2 in una gara di qualificazione agli Europei del 2000. Considerando anche le amichevoli l'ultimo stop prima della Spagna risale al 1 settembre 2016 quando la Francia si impose 3-1 a Bari nella gara del debutto di Ventura da ct.