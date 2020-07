Italia, Lippi verso il ritorno in Figc: il silenzio sospetto di Mancini

Ieri in un ristorante vicino a via Allegri è andato in scena un pranzo tra l'ex ct Marcello Lippi e il presidente Figc Gabriele Gravina. Si è parlato della possibilità di Lippi di ricoprire il ruolo di direttore tecnico, ma i compiti precisi e gli ambiti di intervento sono tutti ancora da stabilire. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il colloquio è andato bene e questa volta l'investitura non dovrebbe sfumare come nel 2016: in quel caso in realtà Lippi aveva iniziato a lavorare, ma poi venne scoperto un articolo del regolamento che decretava incompatibile la coesistenza con il figlio procuratore sportivo. Nel frattempo il regolamento è cambiato e stavolta non ci saranno impedimenti.

IL SILENZIO DI MANCINI - La trattativa con Lippi però potrebbe creare incomprensioni tra l'attuale ct Roberto Mancini e il presidente federale Gravina. Il problema non sono i rapporti tra i due tecnici, sempre stati buoni, ma il fatto che Mancini avrebbe voluto essere coinvolto. Ha scoperto soltanto ieri dell'incontro con l'ex ct e, in vacanza a Saint Tropez, non ha voluto commentare l'accaduto. L'ingresso di Lippi in qualche modo potrebbe limitare Mancini, che prese la Nazionale nel suo momento più buio, reduce dall'eliminazione nelle qualificazioni mondiali, e l'ha portata alla qualificazione all'Europeo dopo 10 vittorie consecutive. La sua presenza in panchina nella rassegna continentale della prossima estate non è in dubbio, ma non è neanche così scontata la prosecuzione del rapporto fino a Qatar 2022.

