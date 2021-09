Italia - Lituania, Immobile resta il marcatore più probabile: le quote del match

L'Italia vuole sfruttare il match agevole per far tornare al gol i propri attaccanti, in particolare Ciro Immobile. Nonostante il periodo non eccezionale con la maglia azzurra per il centravanti della Lazio, è proprio quest'ultimo a essere il più probabile marcatore della gara a 1,65. Lo segue a ruota Lorenzo Insigne a 1,75, occhio anche a Jorginho che punta a rifarsi dopo il calcio di rigore sbagliato con la Svizzera: l'italo-brasiliano si gioca su stanleybet.it a 3,75. Spazio anche ai giovani con il 2,20 che accompagna il possibile sigillo di Moise Kean e Gianluca Scamacca. Gli occhi dell'Italia sono puntati anche sull'altra sfida clou del girone, quella tra Irlanda del Nord e Svizzera. Gli elvetici vogliono i tre punti che renderebbero più complicato il cammino degli azzurri: le quote vanno in questa direzione con il "2" a 1,73. La vittoria dei nordirlandesi farebbe comodo al tricolore, ma appare complicata, a 5,20. Si gioca infine a 3,40 il pareggio.