Italia, Maccarone difende Immobile: “Ciro non si discute”

Massimo Maccarone, ex attaccante dell'Empoli che ha lavorato con Sarri per diversi anni, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per prendere le parti di Ciro Immobile e per difenderlo dalle numerose critiche ricevute dopo la prestazione non esaltante con il Belgio. Di seguito il pensiero di Big Mac anche sulla semifinale di Euro 2020 che metterà di fronte Italia e Spagna: "Le difficoltà di Immobile? Possono capitare partite storte ma Ciro non si discute, finora peraltro aveva sempre fatto bene. Spagna? Sensazioni positive sulla partita, vedo personalità e anche capacità di soffrire. E Mancini saprà come fare a togliere il possesso palla agli avversari".