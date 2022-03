Italia - Macedonia del Nord: dove vedere la partita in tv e streaming

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Inizia la sosta per le Nazionali. L'Italia è chiamata a rispondere presente nei playoff di qualificazione ai Mondiali contro la Macedonia del Nord. Se gli azzurri di Roberto Mancini dovessero trovare la vittoria al Renzo Barbera di Palermo, dovranno vedersela con la vincente tra Portogallo e Turchia nella finale. La semifinale degli spareggi verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai sul canale Rai Uno. La sfida verrà trasmessa, sempre dalla Rai, in diretta streaming gratuita attraverso il servizio Rai Play: basterà collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook oppure scaricare l'app su smartphone e tablet.