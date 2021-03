Italia, Mancini: "Contenti per Immobile. Guerini? Questa vittoria è per lui"

Al termine di Italia - Iralnda del Nord, il ct azzurro Roberto Mancini si è espresso così ai microfoni della Rai: "Abbiamo fatto un primo tempo ottimo, potevamo fare qualche gol in più. Nel secondo tempo potevamo fare meglio, abbiamo fatto più tocchi e la palla è girata meno velocemente. Loro sono una squadra fisica, sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà su questo. Dobbiamo costruire al basso ma a volte la palla può andare più avanti, c’era sempre la giocata su Ciro. Immobile? Per un attaccante è fondamentale segnare, ha fatto un'ottima partita e poteva fare anche un altro gol. Siamo felici per lui, speriamo anche gli altri attaccanti facciano come lui. Guerini? Una tragedia immane, sono cose che non devono mai succedere. Un grande dispiacere per tutti noi per un ragazzo così giovane".

L'allenatore dell'Italia ha commentato la partita e la prestazione di Immobile anche in conferenza stampa: "Immobile ha fatto benissimo, ha fatto gol e avrebbe potuto farne altri due almeno, ha avuto diverse occasioni, ha lottato. Non era semplice perché i tre difensori centrali fisicamente erano molto possenti. Ha fatto tutto bene Ballottagio con Belotti? All'Europeo conterà la condizione fisica, loro sono contenti di giocarne uno per uno (sorride, ndr). Arriveremo da una stagione faticosissima, non ci saranno che due settimane. Ora è difficile".