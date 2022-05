Italia, Mancini: "Daremo spettacolo. Dispiace non avere tutti, si chiude un ciclo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Italia - Argentina, la finalissima. Domani a Wembley si giocherà la "supercoppa intercontinentale" tra gli Azzurri, detentori del titolo europeo, e l'Albiceleste, detentrice di quello americano. Roberto Mancini in conferenza stampa ha presentato la partita: "E' un grande piacere essere qui. Nemmeno 12 mesi fa eravamo qui a festeggiare e per questo motivo c'è anche un po' di emozione".

RICORDI AGRODOLCI - "La partita di domani allevia le amarezze recenti? Mica tanto. E' bello giocare questa partita, Italia-Argentina è una classica del calcio mondiale e sarà il tributo anche a tanti giocatori. Sarà sicuramente una bella partita e una grande emozioni".

SPETTACOLO AZZURRO - "Se possiamo dare ancora spettacolo? Io penso di sì, anche se ci mancano diversi giocatori. Avrei voluto avere tutti i ragazzi qui, se lo meritavano. Ci aspetta una bella partita".

ASSENZE - "Ci dispiace non avere Chiesa, Immobile, Berardi e Verratti. Ma chi andrà in campo disputerà un'ottima partita: l'Argentina è forte ma lo siamo anche noi".

REAL MADRID - "Io penso che se una squadra è forte e ha l'iniziativa ha più possibilità di vincere. Nel calcio si vince in tutti i modi e questa è anche la bellezza del calcio, però se una squadra ha un mano il pallino del gioco ha più possibilità di vincere".

OCCHI AL FUTURO - "Quella di domani sarà la gara che concluderà un ciclo. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro".