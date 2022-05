Italia, Mancini: "Il campionato è stato uno dei più belli. Ora ripartiamo!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato sul palco del Salone dei Cinquecento di Firenze per la premiazione di Cabrini e Oriali. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "Per me la Nazionale dell’82 è stata la migliore di sempre, con Lele ho avuto la fortuna di lavorare a lungo e Antonio lo conosco da anni. Cabrini e Oriali del futuro tra i giovani? Magari non saranno bravi come loro, ma lavorando sui giovani si ottiene tanto. Il campionato credo sia stato uno dei più belli degli ultimi anni. Tutte le squadre hanno giocato tutte le partite fino all’ultimo minuto, ora dovremo ripartire e dovremo rimboccarci le maniche".