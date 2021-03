Italia, Mancini potrebbe restare anche dopo il Mondiale: pronta l'offerta per il rinnovo

Il contratto di Roberto Mancini con la Nazionale italiana scadrà dopo il Mondiale del 2022, ma non è escluso che il CT possa proseguire il suo percorso con gli Azzurri. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti, il presidente della FIGC Gabriele Gravina avrebbe già pronta l'offerta per prolungare il suo contratto fino al 2026. Quest'estate ci sarà l'Europeo e l'Italia fin qui ha sorpreso tutti durante le gare di qualificazione per i risultati ottenuti e il gioco espresso. La fiducia per l'ex Lazio sembra essere d'obbligo tanto che, qualora accettasse l'offerta, resterebbe alla guida della Nazionale per un altro Europeo e un altro Mondiale.