Italia, Mancini rivela: "In finale non volevo arrivare ai rigori..."

Sarà un Natale all'insegna del ricordo del bellissimo Europeo vinto dall'Italia lo scorso giugno. Nella giornata di domani infatti su Sky andrà in onda il film degli azzurri e in un'anticipazione dell'intervista ecco alcune parole del ct Roberto Mancini: "In finale speravo di non arrivare ai rigori, dopo 120 minuti e davanti a 75mila spettatori. Un po' di paura c'è sempre ma sapevamo della spinta di tutta la nazionale. Sapevamo che avremmo dovuto fare un grande Europeo, ma anche di doverci mettere qualcosa in più per arrivare fino in fondo".