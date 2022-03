Italia, Mancini: "Saranno dieci giorni duri, match contro la Macedonia il più difficile"

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno all'appuntamento più importante dell'anno per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri dovranno infatti battere la Macedonia del Nord, e poi eventualmente la vincente di Turchia - Portogallo, per accedere ai prossimi Mondiali che si terranno in Qatar. Queste le parole del ct a margine della presentazione del progetto vincitore per il nuovo stadio di Firenze.

PLAYOFF MONDIALI - "È una situazione che ci siamo creati da soli. La prima gara sarà anche più difficile, dovremmo fare una grande partita. Giocheremo a Palermo, dove spesso il pubblico è vicino alla squadra, quindi credo faremo bene. Io mi fido dei ragazzi. So che saranno 10 giorni duri e difficili. Avremmo dovuto fare a meno di arrivare fino qui. Ma a volte nello sport bisogna faticare, e faticheremo. Chi gioca? Andrà valutato una settimana prima delle convocazioni, ma credo che grosso modo la squadra sarà quella, più qualcun altro".