Italia, nel pomeriggio il sorteggio per il playoff Mondiale: i dettagli

Il giorno del sorteggio per il playoff Mondiale è arrivato. A partire dalle 17 a Zurigo dodici nazionali europee, tra cui l'Italia, conosceranno il percorso da compiere per arrivare a Qatar 2022. Prima ci saranno le semifinali in gara secca tra il 24 e il 25 marzo in casa delle teste di serie, poi le finali il 28 e il 29 marzo la cui sede verrà sorteggiata.

FORMULA - Le squadre sono divise in sei teste di serie (Italia, Portogallo, Svezia, Galles, Russia e Scozia) e sei non teste di serie (Polonia, Turchia, Austria, Ucraina, Repubblica Ceca e Macedonia del Nord). Il sorteggio individua l'accoppiamento tra una squadra del primo e una del secondo gruppo per la semifinale, poi le sei semifinali vengono associate per la disputa delle tre finali. Così l'Italia conoscerà non soltanto l'avversaria della semifinale (che giocherà in casa), ma anche chi potrà sfidare in finale in caso di passaggio del turno e la relativa sede (casa o trasferta).