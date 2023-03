Italia, Piscedda: "Immobile per me è ancora titolare. Zaccagni? Non si è comportato bene..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda apparizione dell'Italia di Roberto Mancini che si è importa su Malta grazie alle reti di Retegui e Pessina. Gli azzurri hanno rialzato la testa dopo la brutta sconfitta contro l'Inghilterra anche se la squadra messa in campo dal tecnico non convince ancora. Sugli azzurri ha detto la sua Massimo Piscedda ai microfoni di Radiosei: "Secondo me la Nazionale doveva divertire un po’ di più. Quella vista ieri non è la squadra titolare. Per me Chiesa, Berardi e Immobile sono i titolari, così come Barella, Tonali, Di Lorenzo, Romagnoli… ottimi giocatori, ma non fenomeni. Questi siamo".

ZACCAGNI - "Zaccagni non si è comportato bene in Nazionale, ma sono certo che Mancini lo richiamerà. Se capitava con me, per come sono fatto io, rimaneva un anno e mezzo a casa. Mancini è più buono".

RETEGUI - IMMOBILE - "Nelle movenze Retegui mi ricorda Immobile. Non ha grande qualità nel controllo e nel dribbling, ma ha temperamento, attacca la profondità e ha fiuto del gol. Poi per carità gli auguro di fare la metà della carriera di Ciro e già sarebbe tantissimo. Ieri di certo non era un test probante, vediamo il futuro. Non affrettiamo giudizi dopo appena due partite in Nazionale. Inutile fare paragoni perché è solo all’inizio".

SETTORE GIOVANILE - "Se non riusciamo a produrre nei settori giovanili calciatori come Emerson, Jorginho o Retegui, vuol dire che stiamo lavorando male perché questi non sono fenomeni. Il fallimento non è vederli giocare in Nazionale, il fallimento è non produrre giocatori almeno di questo livello provenienti dai nostri settori giovanili".