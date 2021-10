Italia-Spagna, le quote del match: Azzurri favoriti a San Siro

È quasi tutto pronto per l'inizio delle fasi finali di UEFA Nations League. Questa sera, ore 20:45, Italia e Spagna si ritroveranno l'una di fronte l'altra a San Siro. Chi vince strappa il pass per la finalissima del 10 ottobre dove affronterà una tra Belgio e Francia. Sarà una gara molto impegnativa per i ragazzi di Mancini che ritrovano le Furie Rosse dopo averle eliminate da Euro 2020. Nonostante ci si aspetti una partita equilibrata, i bookmakers vedono molto favoriti gli Azzurri. La vittoria della Nazionale, infatti, paga 2.25 la posta in palio, il pareggio a a 3, mentre il successo spagnolo a 3.75. Entrambe le squadre andranno a segno? Il segno Goal ha quota 2, l'Over 2,5 invece 2.45.