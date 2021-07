Italia - Spagna, Pedri: "Sarà un partitone, per me è un sogno essere in semifinale"

Dopo aver sconfitto la Svizzera ai calci di rigore la Spagna è approdata in semifinale di Euro 2020 dove affronterà l'Italia. Dal ritiro della Roja il centrocampista del Barcellona Pedri ha presentato così la sfida: "Tutte le selezioni sono forti, non solo l'Italia. Sicuramente sarà un partitone. Per me è un sogno vestire la maglia della Spagna in una semifinale di un Europeo".