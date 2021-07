Italia - Spagna, Reina fa i complimenti agli azzurri: "In bocca al lupo per la finale"

Uno spagnolo trapiantato in Italia, questo è Pepe Reina che ormai da anni milita nel campionato di Serie A. Il portiere della Lazio, dopo Italia - Spagna di ieri sera, ha fatto i complimenti a entrambe le Nazionali facendo l'in bocca al lupo agli azzurri per la finale. Questo il suo messaggio su Twitter: "Più spagnolo e orgoglioso della nostra Nazionale che mai! Siamo caduti a testa alta e non abbiamo niente da rimproverarci. Complimenti all'Italia e in bocca al lupo in finale".

Más español y orgulloso de nuestra @SeFutbol que nunca!! Hemos caído con la cabeza bien alta y no hay nada que reprochar…🇪🇸

Complimenti @Vivo_Azzurro ed in bocca al lupo in finale!!

#ITASPA #EURO2020 — Pepe Reina (@PReina25) July 6, 2021