Italia, Spalletti: "La gara contro la Svizzera non potrò mai cancellarla ma..."

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia di Spalletti continua a vincere in Nations League e, dopo il successo sul Belgio che ha garantito agli azzurri il passaggio in semifinale, gli azzurri vogliono completare l'opera contro la Francia nel match in programma domenica 17 novembre alle 20.45 a San Siro.

Alla vigilia della gara ecco le parole del ct in conferenza stampa: "Dobbiamo essere una squadra che fa vedere tante qualità senza chiacchierare molto e andando a giocare belle partite. Non so qual è il mio bilancio, penso che si sia sbagliata una partita, quella con la Svizzera. Quella è la cosa a cui faccio riferimento, mi reputo responsabile di una sconfitta, per cui abbiamo cercato di fare cose differenti. Quella sconfitta non me la fa dimenticare niente e nessuno, neanche una qualificazione al mondiale. Per certi versi fa bene anche portartela un po' dietro, bisogna ricordarsi che se non fai le cose per bene la sassata è sempre dietro l'angolo".

Sulla sfida contro la Francia: "Siamo un popolo di pionieri, in tutte le parti dove andiamo troviamo questo abbraccio degli italiani che tengono alle sorti della maglia della nazionale, ci deve rendere ancora più responsabili e forti. Alla Francia gli verrà facile tentare di vincere la partita, noi non dobbiamo fare riflessioni. Sono sicuro che andremo a fare la partita che dobbiamo fare, proprio per dedicarla a tutte quelle persone che ci vogliono bene".