Italia, Spalletti: "Rovella? Sta facendo cose interessanti. Tra lui e Locatelli..."

Il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio. Queste le sue parole su Nicolò Rovella, giocatore della Lazio chiamato con la Nazionale.

Rovella può partire dall'inizio? Quali gli obiettivi per queste ultime due gare del 2024?

"Stiamo attenti a chi fa bene, sia Rovella che Locatelli stanno facendo un calcio davvero interessante. Quella che è la loro caratteristica è essere bravi nel riconquistare palla, ma sono stati bravi a crescere anche sotto altri aspetti. Quando si dice che manca il talento un po' è vero, ma se riusciamo a diluirlo per tutti gli altri calciatori diventa meglio. Locatelli è un ragazzo serio, professionista eccezionale, quando l'ho chiamato gli brillavano gli occhi e sono risposte importantissime perché vogliono far bene e sono attaccati a questa maglia. Non l'ho chiamato prima perché vedo delle cose che prima non vedevo, non so se è dipeso solo da lui o anche dal suo allenatore che reputo molto bravo. Essere qualitativi fa la differenza. Sarà importante sia giocare bene che il risultato, è indifferente chi giocherà tra i due perché stanno entrambi molto bene. In questi ultimi allenamenti ho visto delle cose ancor più interessanti, qualsiasi scelta si farà sarà quella corretta".

Pubblicato il 13-11