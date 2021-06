Italia - Svizzera, le probabili formazioni: un ballottaggio per Mancini

Archiviata la prima giornata di Euro 2020 è di nuovo il tempo dell'Italia. Gli azzurri di Mancini stasera (ore 21) sempre allo Stadio Olimpico di Roma se la vedranno con la Svizzera di Petkovic, con la possibilità di chiudere (in caso di vittoria) il discorso qualificazione.

LE SCELTE - Per quanto riguarda l'Italia la formazione per dieci undicesimi sarà la stessa rispetto a quella che ha battuto la Turchia: l'unico dubbio riguarda il sostituto dell'infortunato Florenzi. Toloi al momento è in vantaggio su Di Lorenzo, che bene ha fatto nel secondo tempo della prima partita. Berardi, che nei giorni scorsi si è allenato a parte, ha completamente recuperato e completerà il tridente con Immobile e Insigne. Sul fronte svizzero anche Petkovic ha lasciato aperto un ballottaggio, tra Shaqiri e Zakaria: la seconda è una soluzione più conservativa rispetto alla prima. L'unico assente potrebbe essere il portiere Sommer, prossimo a diventare padre. In tal caso è stato già autorizzato il rientro in Germania dove vive con la moglie.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Toloi (Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT. Mancini.

Svizzera (3-4-1-2) - Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Shaqiri (Zakaria); Embolo, Seferovic. CT. Petkovic.