Italia, Toni su Immobile: “Critiche? Ciro è un grande attaccante, sbloccherà la finale”

Luca Toni, ex attaccante della Nazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Verità. L’ex calciatore ha parlato della selezione di Mancini e dell’impresa che sta compiendo in questo Europeo. Gli Azzurri stanno regalando un sogno non solo a loro stessi ma anche a tutti gli Italiani, alte sono le aspettative e conseguentemente anche l’esposizione alle critiche. A proposito di critiche, in questi ultimi giorni i riflettori sono stati puntati su Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste però ha ricevuto supporto da molti colleghi ed ex del mestiere, tra questi anche Luca Toni ha preso le sue difese e ha dichiarato: “Ma state attenti a criticare Ciro Immobile: è un grande centravanti, gode della fiducia dell'ambiente, magari sarà proprio lui a sbloccare la situazione in finale”.

L’ex calciatore ha poi espresso un parere a proposito del calciomercato. Secondo lui, infatti, ad aver svolto il miglior calciomercato in questi ultimi anni è stata la Premier League. C’è però speranza per la Serie A che sta recuperando, nello specifico ha dichiarato che tra i club che si stanno impegnando e possono fare la differenza, già dall’anno scorso, rientra la Lazio.Un doppio augurio, a Immobile e alla squadra, che i sostenitori biancocelesti sperano possano diventare realtà.

